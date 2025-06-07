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Надеюсь, он достигнет 1000 голов, но не в воскресенье, - Симон про Роналду
Голкипер полон похвалы португальца
фото из свободных источников
В воскресенье 8 июня сборные Испании и Португалии разыграют между собой финальный поединок за трофей Лиги Наций.
Унаи Симон высказался о Криштиану Роналду перед матчем:
"Он пример. Надеюсь, он достигнет 1000 голов, но не в воскресенье".
Напомним, что матч начнется в 22:00 в Мюнхене на местном стадионе "Баварии" – "Альянц Арене".
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Источник:Diario AS
Опубликовал: Иван Коломиец
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