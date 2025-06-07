Надеюсь, он достигнет 1000 голов, но не в воскресенье, - Симон про Роналду

В воскресенье 8 июня сборные Испании и Португалии разыграют между собой финальный поединок за трофей Лиги Наций.



Унаи Симон высказался о Криштиану Роналду перед матчем:

"Он пример. Надеюсь, он достигнет 1000 голов, но не в воскресенье".



Напомним, что матч начнется в 22:00 в Мюнхене на местном стадионе "Баварии" – "Альянц Арене".