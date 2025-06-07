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Роналду похвалил сборную Испании перед игрой
Сказал также за Ямаля
Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье 8 июня состоится финал Лиги Наций между сборными Испании и Португалии. Обе команды продемонстрировали безумную игру в полуфинальных поединках с французами и немцами соответственно. Криштиану Роналду забил победный гол и вывел свою команду в финал.
Сам португалец высказался перед матчем со сборной Испании:
"Часть моей семьи испанская. и я имею к ним особое расположение. Они всегда были одной из лучших команд в мире".
Также Роналду рассказал свое мнение о молодом нападающем Ламине Ямале, с которым ему придется сыграть в воскресенье:
"Ламин находится в благоприятных условиях, чтобы продемонстрировать свои таланты. Чтобы наслаждаться таким игроком, нам нужно разрешить ему развиваться".
Напомним, что сборная Испании в прошлом году выиграла Чемпионат Европы 2024, а сейчас будет претендовать на трофей Лиги Наций.
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