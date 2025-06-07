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Франция – Германия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛН за третье место
Именитые соперники разыграют бронзу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Boris Streubel
"Ле Блё" после вылета от испанцев в ½ (4:5), как и соперник, стремятся завершить выступление на турнире среди призеров. Подопечные Юлиана Нагельсмана хоть и открыли счет в домашней встрече с португальцами, но дали "селесау" возможность оформить камбек (1:2). Последний раз команды пересекались весной 2024 года. "Бундестим" победил тогда в спарринге в Лионе (2:0).
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В прямом эфире этот матч будет транслировать канал Megogo Футбол 1 на OTT-платформе MEGOGO. Начало поединка – 8 июня в 16.00.
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Лига наций. Матч за третье место
Штутгарт. MHPArena
Франция – Германия
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