Франция – Германия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛН за третье место

"Ле Блё" после вылета от испанцев в ½ (4:5), как и соперник, стремятся завершить выступление на турнире среди призеров. Подопечные Юлиана Нагельсмана хоть и открыли счет в домашней встрече с португальцами, но дали "селесау" возможность оформить камбек (1:2). Последний раз команды пересекались весной 2024 года. "Бундестим" победил тогда в спарринге в Лионе (2:0).

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В прямом эфире этот матч будет транслировать канал Megogo Футбол 1 на OTT-платформе MEGOGO. Начало поединка – 8 июня в 16.00.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Лига наций. Матч за третье место

Штутгарт. MHPArena

Франция – Германия