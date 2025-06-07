Дидье Дешам определил оптимальную позицию на поле для Килиана Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что Килиан Мбаппе наиболее эффективен в центре нападения. Ранее 26-летний форвард "Реала" получил "Золотую бутсу", забив 31 гол в розыгрыше Ла Лиги.

"Он привык играть именно в этой роли и крайне эффективен на этом участке поля – он стал лучшим бомбардиром Европы не просто так, никто не забил больше его. Весь сезон он отыграл в центре атаки.

Да, у него не тот стиль, что у Жира, но я считаю, что оптимальная позиция и для него, и для команды это центр", – сказал главный тренер сборной Франции.