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Дидье Дешам определил оптимальную позицию на поле для Килиана Мбаппе

Лига наций УЕФА

Тренер сборной заявил, что Килиан наиболее эффективен в центре нападения

Дидье Дешам определил оптимальную позицию на поле для Килиана Мбаппе

фото з відкритих джерел

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что Килиан Мбаппе наиболее эффективен в центре нападения. Ранее 26-летний форвард "Реала" получил "Золотую бутсу", забив 31 гол в розыгрыше Ла Лиги.

"Он привык играть именно в этой роли и крайне эффективен на этом участке поля – он стал лучшим бомбардиром Европы не просто так, никто не забил больше его. Весь сезон он отыграл в центре атаки.

Да, у него не тот стиль, что у Жира, но я считаю, что оптимальная позиция и для него, и для команды это центр", – сказал главный тренер сборной Франции.

В воскресенье сборная Франции сыграет против Германии в матче за 3-е место в Лиге наций.

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Источник:
rmcsport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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