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Экстра-тайма не будет в матче за третье место Лиги Наций
Победитель определится в серии пенальти
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборные Франции и Германии сегодня, 8-го июня, разыграют матч за 3-е место Лиги Наций. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.
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LʻEquipe напоминают, что в случае ничейного результата между командами дополнительного времени не будет. Победитель будет определяться сразу в послематчевой серии пенальти.
Сборные Франции и Германии разыграют уже 4-й матч за третье место Лиги Наций в истории турнира.
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Источник:LʻEquipe
Опубликовал: Иван Коломиец
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