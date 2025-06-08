Экстра-тайма не будет в матче за третье место Лиги Наций

Сборные Франции и Германии сегодня, 8-го июня, разыграют матч за 3-е место Лиги Наций. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

LʻEquipe напоминают, что в случае ничейного результата между командами дополнительного времени не будет. Победитель будет определяться сразу в послематчевой серии пенальти.



Сборные Франции и Германии разыграют уже 4-й матч за третье место Лиги Наций в истории турнира.