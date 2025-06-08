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Экстра-тайма не будет в матче за третье место Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Победитель определится в серии пенальти

Экстра-тайма не будет в матче за третье место Лиги Наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборные Франции и Германии сегодня, 8-го июня, разыграют матч за 3-е место Лиги Наций. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

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LʻEquipe напоминают, что в случае ничейного результата между командами дополнительного времени не будет. Победитель будет определяться сразу в послематчевой серии пенальти.


Сборные Франции и Германии разыграют уже 4-й матч за третье место Лиги Наций в истории турнира.

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Источник:
LʻEquipe
Опубликовал: Иван Коломиец
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