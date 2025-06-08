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Франция – Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛН за третье место
Именитые соперники разыграют бронзу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sebastian El-Saqqa - firo sportphoto
"Ле Блё" после вылета от испанцев в ½ (4:5), как и соперник, стремятся завершить выступление на турнире среди призеров. Подопечные Юлиана Нагельсмана хоть и открыли счет в домашней встрече с португальцами, но дали "селесау" возможность оформить камбек (1:2). Последний раз команды пересекались весной 2024 года. "Бундестим" победил тогда в спарринге в Лионе (2:0).
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В прямом эфире этот матч будет транслировать канал Megogo Футбол 1 на OTT-платформе MEGOGO. Начало поединка – 8 июня в 16.00.
Лига наций, матч за третье место
Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена
Германия – Франция 16:00
Трансляция – Megogo
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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