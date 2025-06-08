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Де ла Фуэнте рассказал об отсутствии Мораты в последних матчах
Тренер выделил его важность
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Перед финалом Лиги Наций со сборной Португалии глава испанской команды высказался по поводу ожиданий от поединка и ответил на ключевые вопросы прессы.
Одним из ведущих вопросов стало минимальное присутствие в последних матчах форварда Альваро Мораты. Де ла Фуэнте ответил:
Он капитан, и независимо от того, сколько минут он получает, он остается особенно важным, поскольку он командный игрок, его любят товарищи по команде, и он выкладывается на поле полностью. Мы ценим работу без внимания, на тренировочных сборах. Мората исключительный, и в нем все еще много футбола. Испания - это команда, и в этом наша сила.
За основную команду испанской сборной Мората играет с 2014-го года. За это время футболист провел 85 поединков, забил 37 голов и отдал 8 ассистам.
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