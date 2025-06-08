Де ла Фуэнте рассказал об отсутствии Мораты в последних матчах

Перед финалом Лиги Наций со сборной Португалии глава испанской команды высказался по поводу ожиданий от поединка и ответил на ключевые вопросы прессы.

Одним из ведущих вопросов стало минимальное присутствие в последних матчах форварда Альваро Мораты. Де ла Фуэнте ответил:



Он капитан, и независимо от того, сколько минут он получает, он остается особенно важным, поскольку он командный игрок, его любят товарищи по команде, и он выкладывается на поле полностью. Мы ценим работу без внимания, на тренировочных сборах. Мората исключительный, и в нем все еще много футбола. Испания - это команда, и в этом наша сила.



За основную команду испанской сборной Мората играет с 2014-го года. За это время футболист провел 85 поединков, забил 37 голов и отдал 8 ассистам.