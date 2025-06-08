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Де ла Фуэнте рассказал об отсутствии Мораты в последних матчах

Лига наций УЕФА
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Тренер выделил его важность

Де ла Фуэнте рассказал об отсутствии Мораты в последних матчах

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Перед финалом Лиги Наций со сборной Португалии глава испанской команды высказался по поводу ожиданий от поединка и ответил на ключевые вопросы прессы.

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Одним из ведущих вопросов стало минимальное присутствие в последних матчах форварда Альваро Мораты. Де ла Фуэнте ответил:


Он капитан, и независимо от того, сколько минут он получает, он остается особенно важным, поскольку он командный игрок, его любят товарищи по команде, и он выкладывается на поле полностью. Мы ценим работу без внимания, на тренировочных сборах. Мората исключительный, и в нем все еще много футбола. Испания - это команда, и в этом наша сила.


За основную команду испанской сборной Мората играет с 2014-го года. За это время футболист провел 85 поединков, забил 37 голов и отдал 8 ассистам.

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Альваро Мората Лига Наций Национальная сборная Испании Луис де ла Фуэнте
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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Иван Коломиец
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