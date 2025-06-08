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Португалия – Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги Наций
Пиренейское дерби
Getty Images / Global Images Ukraine
Четвертый трофей в истории Лиги наций разыграют команды, которые уже становились победителями. То есть сегодня финал сильнейших. Последний раз коллективы встречались именно в рамках ЛН, однако в дивизионе A. По итогам двух матчей сильнее была Испания. А вот как будет сегодня в Мюнхене, в решающей битве с повышенным давлением – это уже другой вопрос.
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Кто же заберет трофей: Криштиану Роналду и Ко, или Де ла Фуэнте продолжит свой победный путь с “фурией рохой”? Узнаем уже сегодня вечером. Матч начнется в 22:00, а транслировать его будет канал MEGOGO Футбол 1 на одноименной OTT-платформе.
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Лига наций 24/25. Финал
8 июня, 22:00. "Арена Мюнхен"
Главный арбитр: Сандро Шерер
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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