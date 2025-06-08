  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Португалия – Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги Наций

В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Португалия – Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Пиренейское дерби

Португалия – Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Четвертый трофей в истории Лиги наций разыграют команды, которые уже становились победителями. То есть сегодня финал сильнейших. Последний раз коллективы встречались именно в рамках ЛН, однако в дивизионе A. По итогам двух матчей сильнее была Испания. А вот как будет сегодня в Мюнхене, в решающей битве с повышенным давлением – это уже другой вопрос.

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Кто же заберет трофей: Криштиану Роналду и Ко, или Де ла Фуэнте продолжит свой победный путь с “фурией рохой”? Узнаем уже сегодня вечером. Матч начнется в 22:00, а транслировать его будет канал MEGOGO Футбол 1 на одноименной OTT-платформе.

Favbet
3.60
3.70
2.03
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Лига наций 24/25. Финал

8 июня, 22:00. "Арена Мюнхен"

Главный арбитр: Сандро Шерер

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Португалія - Іспанія
Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

По теме
yellow-arrow
Франция – Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛН за третье место
yellow-arrow
Де ла Фуэнте рассказал об отсутствии Мораты в последних матчах
yellow-arrow
Экстра-тайма не будет в матче за третье место Лиги Наций
Испания Португалия смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости