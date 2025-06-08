Тренер сборной Португалии высказался перед финалом Лиги наций

Роберто Мартинес высказался в преддверии матча сборной Португалии с Испанией. Команды сыграют сегодня в финале Лиги наций.

"Раньше, когда играли с Испанией, главная задача была - контролировать ее владение мячом, управление игрой и умение вытаскивать соперников с позиции. У них это в крови - с детства так учат играть.

Но теперь с такими ребятами, как Нико и Ямаль, к этому прибавились быстрота и вертикальность. Можно сказать, что это одна из лучших команд в мире по использованию скорости и быстрых переходов.

При этом она сохранила привычный стиль – умение держать мяч, контролировать игру и защищаться с ним. В результате у испанцев очень сбалансированная и классная команда.

Я верю во всех игроков, в этом наше преимущество. У меня нет одного стартового состава на все случаи – есть план на игру.

Если мы вдруг пропустим, наша реакция должна быть идеальной. Когда Испания использует свои контратаки, это самая лучшая команда мира. Нам нужно делать все, в чем мы добры.

В матче с Германией мы показали, что можем контролировать мяч. Все это мы должны делать: проявлять индивидуальные качества, оперативно реагировать и хорошо обороняться против команды, имеющей исключительный класс в атаке", – сказал тренер сборной Португалии.