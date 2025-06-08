Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не без экспериментов. Германия и Франция объявили стартовые составы на матч за бронзу Лиги наций
Спарринг с повышенной ответственностью
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче за бронзу Лиги наций 2024/25 Германия сыграет против Франции. Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
- Германия: тер Штеген – Киммих, Та, Кох, Раум – Гросс, Горецка – Вольтманде, Вирц, Адееми – Фуллькруг.
- Франция: Меньян – Густо, Баде, Лукас Эрнандес, Динь – Чуамэни, Рабио, Коло Муани – Мбаппе.
По сравнению с полуфинальными матчами Лиги наций главный тренер немцев Нагельсманн сменил пятерых игроков стартового состава, а Дидье Дешам выпустил на поле восемь новых футболистов.
Поединок в Штутгарте начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UEFA
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Реброву надо работать в клубах": ведущий ТаТоТаке – о матче Канада – Украина
- "Одни давят, другие — забивают". Канада — Украина. Обзор послематчевой канадской прессы
- Шахтер может заработать на почти не игравшем за него защитнике около миллиона евро
- В финале Лиги Наций встретятся сборные, которые уже побеждали в турнире
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000