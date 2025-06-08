Не без экспериментов. Германия и Франция объявили стартовые составы на матч за бронзу Лиги наций

В матче за бронзу Лиги наций 2024/25 Германия сыграет против Франции. Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

Германия: тер Штеген – Киммих, Та, Кох, Раум – Гросс, Горецка – Вольтманде, Вирц, Адееми – Фуллькруг.

тер Штеген – Киммих, Та, Кох, Раум – Гросс, Горецка – Вольтманде, Вирц, Адееми – Фуллькруг. Франция: Меньян – Густо, Баде, Лукас Эрнандес, Динь – Чуамэни, Рабио, Коло Муани – Мбаппе.

По сравнению с полуфинальными матчами Лиги наций главный тренер немцев Нагельсманн сменил пятерых игроков стартового состава, а Дидье Дешам выпустил на поле восемь новых футболистов.

Поединок в Штутгарте начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.