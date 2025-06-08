  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Дешам и Мбаппе опровергли слухи о напряженности в сборной

В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дешам и Мбаппе опровергли слухи о напряженности в сборной

Лига наций УЕФА
Обновлено

Киллиан отметил, что атмосфера была великолепна

Дешам и Мбаппе опровергли слухи о напряженности в сборной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В последнее время распространялось достаточно слухов о напряженной атмосфере и плохом настроении в сборной Франции.

Читайте такжеЭкстра-тайма не будет в матче за третье место Лиги Наций

Главный тренер Дидье Дешам и звездный нападающий сборной Киллиан Мбаппе опровергли слухи, отметив, что внутри коллектива царит отличная атмосфера.


В частности, Мбаппе заверил:


Я никогда не чувствовал такой атмосферы.


Напомним, что сборная Франции проиграла недавний полуфинал Лиги Наций испанцам – и уже сегодня сыграет с немецким коллективом в матче за 3-е место.

По теме
yellow-arrow
Так всё перевернулось. Сборная Франции открыла счёт в матче Лиги Наций
yellow-arrow
Всё решил VAR. Германия могла получить стандарт, но всё закончилось предупреждением
yellow-arrow
Борьба за бронзу. Германия - Франция. Текстовая трансляция матча Лиги наций
Дидье Дешам Лига Наций Национальная сборная Франции Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
L`Equipe
Опубликовал: Иван Коломиец
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости