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Дешам и Мбаппе опровергли слухи о напряженности в сборной
Киллиан отметил, что атмосфера была великолепна
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В последнее время распространялось достаточно слухов о напряженной атмосфере и плохом настроении в сборной Франции.
Главный тренер Дидье Дешам и звездный нападающий сборной Киллиан Мбаппе опровергли слухи, отметив, что внутри коллектива царит отличная атмосфера.
В частности, Мбаппе заверил:
Я никогда не чувствовал такой атмосферы.
Напомним, что сборная Франции проиграла недавний полуфинал Лиги Наций испанцам – и уже сегодня сыграет с немецким коллективом в матче за 3-е место.
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