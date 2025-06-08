Дешам и Мбаппе опровергли слухи о напряженности в сборной

В последнее время распространялось достаточно слухов о напряженной атмосфере и плохом настроении в сборной Франции.

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Главный тренер Дидье Дешам и звездный нападающий сборной Киллиан Мбаппе опровергли слухи, отметив, что внутри коллектива царит отличная атмосфера.



В частности, Мбаппе заверил:



Я никогда не чувствовал такой атмосферы.



Напомним, что сборная Франции проиграла недавний полуфинал Лиги Наций испанцам – и уже сегодня сыграет с немецким коллективом в матче за 3-е место.