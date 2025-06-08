  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Всё решил VAR. Германия могла получить стандарт, но всё закончилось предупреждением

В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Всё решил VAR. Германия могла получить стандарт, но всё закончилось предупреждением

Лига наций УЕФА

И такое бывает

Всё решил VAR. Германия могла получить стандарт, но всё закончилось предупреждением

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Германии могла получить стандарт, но всё закончилось предупреждением.

Нападающий сборной Германии Адейеми пошёл в контратаку. Защитник сборной Франции Люка Эрнандес толкал футболиста "Боруссии Д"» в штрафной. Судья назначил пенальти.

Но видеоарбитры решили проверить эпизод. Положения «вне игры» не было, но у арбитров возникли вопросы по назначению 11-метрового.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Иван Кружляк подошёл к монитору и после отменил пенальти и дал жёлтую карточку Адейеми.

Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

По теме
yellow-arrow
Так всё перевернулось. Сборная Франции открыла счёт в матче Лиги Наций
yellow-arrow
Дешам и Мбаппе опровергли слухи о напряженности в сборной
yellow-arrow
Борьба за бронзу. Германия - Франция. Текстовая трансляция матча Лиги наций
Германия Франция Лига Наций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости