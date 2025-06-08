Всё решил VAR. Германия могла получить стандарт, но всё закончилось предупреждением

Сборная Германии могла получить стандарт, но всё закончилось предупреждением.

Нападающий сборной Германии Адейеми пошёл в контратаку. Защитник сборной Франции Люка Эрнандес толкал футболиста "Боруссии Д"» в штрафной. Судья назначил пенальти.

Но видеоарбитры решили проверить эпизод. Положения «вне игры» не было, но у арбитров возникли вопросы по назначению 11-метрового.

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Иван Кружляк подошёл к монитору и после отменил пенальти и дал жёлтую карточку Адейеми.

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