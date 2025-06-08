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Так всё перевернулось. Сборная Франции открыла счёт в матче Лиги Наций. Видео гола
Сумасшедший матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Франции открыла счёт в матче Лиги Наций.
Тчуамени забросил мяч в штрафную с центра поля. Там пребывал его партнёр по «Реалу» Килиан Мбаппе. Нападающий поразил ворота.
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Мбаппе забил 50-й гол в карьере за сборную Франции.
Видео гола:
Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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