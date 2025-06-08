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Так всё перевернулось. Сборная Франции открыла счёт в матче Лиги Наций. Видео гола

Лига наций УЕФА
Обновлено

Сумасшедший матч

Так всё перевернулось. Сборная Франции открыла счёт в матче Лиги Наций. Видео гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Франции открыла счёт в матче Лиги Наций.

Тчуамени забросил мяч в штрафную с центра поля. Там пребывал его партнёр по «Реалу» Килиан Мбаппе. Нападающий поразил ворота.

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Мбаппе забил 50-й гол в карьере за сборную Франции.

Видео гола:

Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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