Нападающий сборной Франции отметился юбилейным голом в составе национальной команды.

Гол в ворота сборной Германии стал 50-м для нападающего Килиана Мбаппе за сборную Франции.

Впервые нападающий за национальную команду забил в ворота сборной Нидерландов 31 августа 2017 года. Мбаппе вышел на замену на 75-й минуте, а на 90-й уже отметился в воротах соперников.

Тот поединок закончился со счётом 4:0.

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После первого тайма сборная Франции впереди. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.