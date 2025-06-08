Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий сборной Франции отметился юбилейным голом в составе национальной команды
Хорош!
фото з відкритих джерел
Нападающий сборной Франции отметился юбилейным голом в составе национальной команды.
Гол в ворота сборной Германии стал 50-м для нападающего Килиана Мбаппе за сборную Франции.
Впервые нападающий за национальную команду забил в ворота сборной Нидерландов 31 августа 2017 года. Мбаппе вышел на замену на 75-й минуте, а на 90-й уже отметился в воротах соперников.
Тот поединок закончился со счётом 4:0.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
После первого тайма сборная Франции впереди. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
Популярное сейчас
- Шищенко заберет в Буковину двух игроков Оболони
- Президент Оболони определился с главным тренером
- Украина идет последней. Турнирная таблица Canadian Shield после первого тура
- Германия – Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты