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Германия сравняла счёт в матче с Францией. Проверка VAR всё изменила. ВИДЕО
Что происходит?!
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Германия сравняла счёт в матче со сборной Франции.
Меньян отдал мяч на Рабьо. Фуллкруг столкнулся плечом к плечу с защитником и оба оказались на газоне.
Мяч подхватил Ундав и поразил ворота сборной Франции. Германия пошла праздновать, а судью подозвали к видеомонитору. Кружляк увидел нарушение в действиях Фуллкруга и отменил гол.
Видео эпизода:
Гол збірної Німеччини. Але... Скасування— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) June 8, 2025
Відео: Sport tv 1 pic.twitter.com/zAewGJEevU
Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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