Германия сравняла счёт в матче с Францией.  Проверка VAR всё изменила. ВИДЕО

Германия сравняла счёт в матче со сборной Франции.

Меньян отдал мяч на Рабьо. Фуллкруг столкнулся плечом к плечу с защитником и оба оказались на газоне.

Мяч подхватил Ундав и поразил ворота сборной Франции. Германия пошла праздновать, а судью подозвали к видеомонитору. Кружляк увидел нарушение в действиях Фуллкруга и отменил гол.

Видео эпизода:

Гол збірної Німеччини. Але... Скасування



Відео: Sport tv 1 pic.twitter.com/zAewGJEevU — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) June 8, 2025

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