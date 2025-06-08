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Германия сравняла счёт в матче с Францией.  Проверка VAR всё изменила. ВИДЕО

Лига наций УЕФА

Что происходит?!

Германия сравняла счёт в матче с Францией.  Проверка VAR всё изменила. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Германия сравняла счёт в матче со сборной Франции.

Меньян отдал мяч на Рабьо. Фуллкруг столкнулся плечом к плечу с защитником и оба оказались на газоне.

Мяч подхватил Ундав и поразил ворота сборной Франции. Германия пошла праздновать, а судью подозвали к видеомонитору. Кружляк увидел нарушение в действиях Фуллкруга и отменил гол.

Видео эпизода:

Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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