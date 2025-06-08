Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Футболисту не привыкать здесь забивать. Франция, похоже, поставила точку в матче против Германии. ВИДЕО гола
Ошибки, ошибки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Франция, похоже, поставила точку в матче против Германии.
Защитник Германии Кох ошибочно передал мяч Мбаппе. Французский нападающий пошёл в контратаку. Подключился футболист "Баварии" Олисе и французы забили второй гол в матче.
Тер Штеген спасти не смог. Мбаппе в этом матче оформил гол + ассист.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Видео гола:
Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Президент Оболони определился с главным тренером
- "Реброву надо работать в клубах": ведущий ТаТоТаке – о матче Канада – Украина
- Ребров: Как бы вы ни говорили игрокам, они чувствуют, что это не официальный матч, и они не на 100% сосредоточены
- Испания – Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Сын Шевченко окончил престижную школу в Англии
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000