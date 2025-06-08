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Футболисту не привыкать здесь забивать. Франция, похоже, поставила точку в матче против Германии. ВИДЕО гола

Лига наций УЕФА
Обновлено

Ошибки, ошибки

Футболисту не привыкать здесь забивать. Франция, похоже, поставила точку в матче против Германии. ВИДЕО гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Франция, похоже, поставила точку в матче против Германии.

Защитник Германии Кох ошибочно передал мяч Мбаппе. Французский нападающий пошёл в контратаку. Подключился футболист "Баварии" Олисе и французы забили второй гол в матче.

Тер Штеген спасти не смог. Мбаппе в этом матче оформил гол + ассист.

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Видео гола:

Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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