Лига наций. Германия – Франция 0:2. Мбаппе приносит бронзу и приближается к Анри

Лига наций, матч за третье место

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Германия – Франция 0:2

Голы: Мбаппе 45, Олисе 84

Огромного желания играть за бронзу в полутоварищеском турнире, тем более после изнурительного клубного сезона, сегодня не было. Поэтому главной мотивацией было не провалиться вновь: немцы не хотели закончить домашний финал вторым поражением, французы – избежать еще одного избиения.

Дидье Дешам после личного позора в виде 5 пропущенных от Испании схемы менять не стал, но команда была уже куда более осторожной и закрытой. Тмуачени стабилизировал опорную зону в сравнении с той игрой, а Люка Эрнандес и дебютант Баде уже куда лучше играли в эпизодах 1 в 1.

Оба тренера повеселили с подбором исполнителей в атаке. Нагельсманн сыграл в постмодерный навесболл: при игре в два таргетмена команда не играла вертикально и набила под 90% точности передач. Дешам же имел свою головную боль в духе Анчелотти. Только вместо трёх левых инсайдов у него было 3 форварда впереди. Но центральную позицию при этом всё равно занимал Мбаппе. Тюрам же выступал в роли флангового таргетмена (переосмысление связки Жиру-Мбаппе), в то время как Коло Муани довелось носиться на правом фланге.

Отголоски "Реала" при этом прослеживались у Франции и в других вещах. Это был каноничный Мадрид начала 20-тых. С терпеливой обороной, надеждой на топ-кипера, которого нормально так проверяли. И в всплесками индивидуального таланта впереди, решающего исход дуэли. Мадридская же связка вопреки всякой логике вывела вперёд аккурат перед перерывом: Тчуамени исполнил неочевидный заброс на Мбаппе на левый угол штрафной, а Килиан легко удрал над Киммихом и исполнил в дальний угол.

Хотя до того у Германии был очевидный игровой перевес. Еще более заметный, чем с португальцами. Другое дело, что немцев опять хватило лишь на тайм. И конвертировать перевес в голы им снова не удавалось. Забавляло, что даже с двумя столбами впереди "Бундестим" умудрялись регулярно успешно прессинговать соперника на его трети и забирать мячи в опасных зонах. Так родился момент с ударом Виртца в штангу после подыгрыша от обоих столбов, а тот же Вольтемаде после этого продавил Баде и откликнулся на кросс слева, но Меньян был шикарен на линии.

Нагельсманн попробывал сыграть что-то в духе "Вольфсбурга" Хазенхюттля или БД образца середины этого сезона. Своеобразный ромб 4-1-3-2, со скрытым реактивным вингером на позиции правой восьмёрки в духе "волка" Тиаго Томаша. Это позволяло Адейеми неожиданно врываться вторым темпом из глубины, в то время как два столба оккупировали обоих ЦЗ. Вышло неплохо, но фигурки у Дешама были поинтереснее.

Особенно с лавки. Опять-таки, лейтмотив игры с Португалией и страдания в последние полчаса, когда у немцев выходят доигрывать почти случайные персонажи, а тренер оппонента продолжает ходить козырями и с лавки. Поэтому вместо попытки камбека получались постоянные провали немцев в транзитах домой. И после серии упущенных шансов Олисе закатил в пустые после паса Мбаппе и выхода 2 в 1. А Килиан к 50-му голу за сборную (1 до Анри, 4 до Жиру) добавил и 32-й ассист (у Анри на 6 больше). 0:2.

Германия: тер Стеген – Киммих, Кох, Та, Раум (Миттельштедт, 65) – Гросс (Керер, 73) – Адейеми (Гнабри, 79), Горецка (Бишоф, 65), Виртц – Вольтемаде (Ундав, 46), Фюллькруг

Франция: Меньян – Гюсто, Баде, Л. Эрнандес, Динь – Тчуамени (Коне, 69), Рабьо – Коло Муани (Дуэ, 69), Шерки (Олисе, 69), Тюрам (Гендузи, 90) – Мбаппе