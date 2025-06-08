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Может удивить. Статистические порталы сошлись в выборе лучшего игрока матча Германия - Франция

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Что они без него делали б

Может удивить. Статистические порталы сошлись в выборе лучшего игрока матча Германия - Франция

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В матче Лиги наций за 3-е место сборная Франции переиграла Германию - 2:0. Голами отметились Мбаппе и Олисе.

Лучшим игроком поединка статистические порталы WhoScored и Sofascore назвали голкипера Франции Майка Меньяна, который выполнил 6 сейвов.

Может удивить. Статистические порталы сошлись в выборе лучшего игрока матча Германия - Франция - изображение 1
Может удивить. Статистические порталы сошлись в выборе лучшего игрока матча Германия - Франция - изображение 2

В финале Лиги наций сойдутся сборные Португалии и Испании. Поединок начнется в 22:00 по украинскому времени.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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