Лига наций УЕФА
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Может удивить. Статистические порталы сошлись в выборе лучшего игрока матча Германия - Франция
Что они без него делали б
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В матче Лиги наций за 3-е место сборная Франции переиграла Германию - 2:0. Голами отметились Мбаппе и Олисе.
Лучшим игроком поединка статистические порталы WhoScored и Sofascore назвали голкипера Франции Майка Меньяна, который выполнил 6 сейвов.
В финале Лиги наций сойдутся сборные Португалии и Испании. Поединок начнется в 22:00 по украинскому времени.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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