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Заключительный матч Финала Четырёх Лиги Наций. Составы на матч Испания – Португалия
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В Лиге Наций состоится финальный матч. Встречаются сборные Испании и Португалии.
Состав Испании:
Симон – Мингуэза, Ле Норманд, Хёйсен, Кукурелья, Субименди, Фабиан Руис, Педри, Ямаль, Вилльямс Дж, Оярсабль.
???? OFICIAL | ???????????????? ????????????????????????????— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 8, 2025
???? Así salimos para luchar por nuestra segunda #NationsLeague#VamosEspaña pic.twitter.com/tLFuEP9MUl
Стартовый состав сборной Португалии:
Диогу Кошта – Мендеш, Инасио, Диаш. Невес, Витинья, Фернандеш, Силва, Консейсау, Нето, Роналду.
O ???????? ???????????????????????????? para a grande Final ???? #FazHistória#FazHistória | #PORESP #NationsLeague pic.twitter.com/MJr2RQcYLf— Portugal (@selecaoportugal) June 8, 2025
Испания обыграла Франция в полуфинале Лиги Наций со счётом 5:4, Португалия оказалась сильнее хозяйки турнира сборной Германии (2:1).
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Финал состоится в Мюнхене на "Альянц-Арене". Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.
Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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