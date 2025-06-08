Сумасшедшие минуты. Португалия пропустила и сравняла счет

Сборная Португалии пропустила и сравняла счет.

Субименди разогнал атаку и отдал пас на Ямаля а сам пошел в штрафную. Игрок «Барселоны» навесом отдал в ту зону. Португалия отбилась, но мяч сначала перешел к Оярсабля, а уже потом к Субименди, который и забил гол.

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Через несколько минут Португалия создала свою атаку. Силва отдал пас на Роналду, он отдал на Нето. Игрок нашел свободную зону, передал на Мендеша, который сравнял счет.