Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сумасшедшие минуты. Португалия пропустила и сравняла счет
Это что-то!
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Португалии пропустила и сравняла счет.
Субименди разогнал атаку и отдал пас на Ямаля а сам пошел в штрафную. Игрок «Барселоны» навесом отдал в ту зону. Португалия отбилась, но мяч сначала перешел к Оярсабля, а уже потом к Субименди, который и забил гол.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Через несколько минут Португалия создала свою атаку. Силва отдал пас на Роналду, он отдал на Нето. Игрок нашел свободную зону, передал на Мендеша, который сравнял счет.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шищенко заберет в Буковину двух игроков Оболони
- Президент Оболони определился с главным тренером
- Германия - Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛН за третье место
- Роналду делает разницу. Полуфинал Лиги наций. Германия – Португалия 1:2. Видео голов и обзор матча
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000