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Сумасшедшие минуты. Португалия пропустила и сравняла счет

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Сумасшедшие минуты. Португалия пропустила и сравняла счет

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Португалии пропустила и сравняла счет.

Субименди разогнал атаку и отдал пас на Ямаля а сам пошел в штрафную. Игрок «Барселоны» навесом отдал в ту зону. Португалия отбилась, но мяч сначала перешел к Оярсабля, а уже потом к Субименди, который и забил гол.

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Через несколько минут Португалия создала свою атаку. Силва отдал пас на Роналду, он отдал на Нето. Игрок нашел свободную зону, передал на Мендеша, который сравнял счет.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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