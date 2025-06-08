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Быстро и точно. Испания в конце тайма выходит вперед
Невероятная комбинация
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Испании в конце тайма выходит вперед.
Диогу Кошта отдал передачу сборной Португалии. Футболисты пасовались. Но в центре поля Испания перехватила и устроила атаку.
Педри выполнил ассист на Оярсабаля и футболист забил в ворота. 4-й гол в восьми матчах.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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