Кто как не он? Португалия сравнивает счёт в матче против сборной Испании

Португалия сравнивает счёт в матче против сборной Испании.

Нуно Мендеш на фланге получил мяч. Два футболиста сборной Испании ему попытались препятствовать, но он их обошёл и вырвался в штрафную соперника.

Мяч отрикошетил от испанцев и попал к Роналду, который поразил ворота и сравнял счёт.

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Роналду забивает восьмой гол в девяти матчах.