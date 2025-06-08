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Кто как не он? Португалия сравнивает счёт в матче против сборной Испании
Восьмой гол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Португалия сравнивает счёт в матче против сборной Испании.
Нуно Мендеш на фланге получил мяч. Два футболиста сборной Испании ему попытались препятствовать, но он их обошёл и вырвался в штрафную соперника.
Мяч отрикошетил от испанцев и попал к Роналду, который поразил ворота и сравнял счёт.
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Роналду забивает восьмой гол в девяти матчах.
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