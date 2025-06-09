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Лига Наций. Испания – Португалия 2:2 (пен. 3:5). Роналду берет титул со сборной
Португалия в серии пенальти обыграла Испанию и стала двукратным победителем Лиги Наций.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Наций УЕФА, финал
Германия, Мюнхен, Альянц Арена
Испания – Португалия 2:2 (пен. 3:5)
Голы: Субименди, 21, Оярсабаль, 45 – Мендеш, 26, Роналду, 61
Испания: Симон – Мингеса, Ле Норман, Хейсен, Кукурелья – Субименди, Педри (Иско, 74), Ф. Руис (Мерино, 74) – Ямаль (Пино, 106), Оярсабаль (Мората, 111), Н. Уильямс (Баэна, 92).
Португалия: Кошта – Мендеш, Инасиу (Вейга, 74), Диаш, Невес (Семеду, 46) – Витинья, Силва (Леау, 74) – Консейсау (Невиш, 46), Фернандеш, Нету (Жота, 106) – Роналду (Рамуш, 88).
Предупреждения: Ф. Руис, 33, Ле Норман, 90, Баэна, 100, Порро, 110 – Инасиу, 19, Нету, 82, Мендеш, 100.
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