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Лига Наций. Испания – Португалия 2:2 (пен. 3:5). Роналду берет титул со сборной

Лига наций УЕФА

Португалия в серии пенальти обыграла Испанию и стала двукратным победителем Лиги Наций.

Лига Наций. Испания – Португалия 2:2 (пен. 3:5). Роналду берет титул со сборной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Наций УЕФА, финал
Германия, Мюнхен, Альянц Арена
Испания – Португалия 2:2 (пен. 3:5)
Голы: Субименди, 21, Оярсабаль, 45 – Мендеш, 26, Роналду, 61

Испания: Симон – Мингеса, Ле Норман, Хейсен, Кукурелья – Субименди, Педри (Иско, 74), Ф. Руис (Мерино, 74) – Ямаль (Пино, 106), Оярсабаль (Мората, 111), Н. Уильямс (Баэна, 92).

Португалия: Кошта – Мендеш, Инасиу (Вейга, 74), Диаш, Невес (Семеду, 46) – Витинья, Силва (Леау, 74) – Консейсау (Невиш, 46), Фернандеш, Нету (Жота, 106) – Роналду (Рамуш, 88).

Предупреждения: Ф. Руис, 33, Ле Норман, 90, Баэна, 100, Порро, 110 – Инасиу, 19, Нету, 82, Мендеш, 100.

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1 голосов
Комментарии
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Barcelinius (earthman)
09.06.2025 в 01:08
Ямаль просрал свой ЗМ. Тупо, бездарно, по-дебильному. Так сынок в финалах не играют. Так сынок золотые мячи не выигрывают. Ты сынок играл сегодня, как кизяк, вяло, дохло, без блеска в глазах. Глубочайшее разочарование. Иди сынок тренируйся, рано тебе ещё ЗМ получать, рано.
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Комментарии 10
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Barcelinius (earthman)
09.06.2025 в 01:08
Ямаль просрал свой ЗМ. Тупо, бездарно, по-дебильному. Так сынок в финалах не играют. Так сынок золотые мячи не выигрывают. Ты сынок играл сегодня, как кизяк, вяло, дохло, без блеска в глазах. Глубочайшее разочарование. Иди сынок тренируйся, рано тебе ещё ЗМ получать, рано.
Ответить
0
1
avatar
Spokoyno (Київ)
09.06.2025 в 01:03
ПРОГРАШ Луіса Де Ла Страхопуда Намагався за 17-річного легеня сховатися! Дві заміни в основний час!
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1
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.06.2025 в 01:02
Интересный матч, ничего не скажешь. В 40 лет поднять над головой европейский трофей, большое дело. Заслужил, надо отдать должное и поздравить. Испания сегодня была не очень. Забежать с мячом в ворота не всякий соперник позволит. Ямаль сыграл отвратительно.
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0
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Barcelinius (earthman)
09.06.2025 в 00:59
Ямаль... Шо это было?
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0
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Море23 (Одесса)
09.06.2025 в 00:57
Тренер держит в запасе кубарси Иско фермино Лопеса идиот
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0
0
Море23 (Одесса)
09.06.2025 в 00:56
У Испании вратарь пустое место весь матч
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0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
09.06.2025 в 00:54
Дід Роналду Чемпіон
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2
2
oda1979 (Запорожье)
09.06.2025 в 00:55
Кришу сорокет и он так носится по полю. Чувак реальный уникум
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1
3
avatar
Babulyak (Прилуки)
09.06.2025 в 00:52
Cristiano Ronaldo!!!!!!!!!
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1
3
andrey B
09.06.2025 в 00:50
барселонодрочеры притихли
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2
3

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