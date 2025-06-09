Лига Наций. Испания – Португалия 2:2 (пен. 3:5). Роналду берет титул со сборной

Ямаль просрал свой ЗМ. Тупо, бездарно, по-дебильному. Так сынок в финалах не играют. Так сынок золотые мячи не выигрывают. Ты сынок играл сегодня, как кизяк, вяло, дохло, без блеска в глазах. Глубочайшее разочарование. Иди сынок тренируйся, рано тебе ещё ЗМ получать, рано.