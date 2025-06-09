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Наставник сборной Германии: Победа Франции была незаслуженной

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Комментарий после игры

Наставник сборной Германии: Победа Франции была незаслуженной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Германия проиграла Франции со счетом 0:2 в матче за третье место Лиги Наций. Германия доминировала на протяжении большей части матча, особенно в первые 45 минут, но реализовать свои моменты ей не удалось. После игры главный тренер Германии Юлиан Нагельсманн отметил, что финальный результат не соответствовал ходу матча.

"Учитывая моменты и ход игры, победа Франции была незаслуженной. Мы должны были выходить вперед еще до перерыва, но для этого мы сами должны забивать голы.

Нашим атакующим игрокам, таким как Карим Адейеми и Ник Вольтемаде, еще нужно дорасти до этого уровня. К сожалению, сегодня нам не хватило качества в завершении атак. Важно, что мы создаем моменты, но мы также должны их реализовывать", – сказал Нагельсманн.

Добавим, что Германия начнет квалификацию к Чемпионату мира в сентябре выездным матчем против Словакии, после чего через три дня будет принимать Северную Ирландию.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Алексей Полищук
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