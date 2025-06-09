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Капитан сборной Германии высказался после поражения от Франции

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Слишком рано потеряли терпение

Капитан сборной Германии высказался после поражения от Франции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Германии проиграла Франции (0:2) в матче за третье место Лиги Наций. После игры капитан Германии Йозуа Киммих пообщался с медиа.

"Если посмотреть на первый тайм, то мы должны были вести 3:0 уже после шести минут, но ушли на перерыв проигрывая. Во втором тайме мы слишком рано потеряли терпение и нарушили структуру игры. Нас раз за разом ловили на контратаках. Мы допустили слишком много ошибок. Мы сами отдали им то, чего они хотели. Если честно посмотреть на первый тайм – французы изначально не имели желания побеждать. И все равно победили.

Мы много говорили о матче против Португалии. Думаю, сегодня в первом тайме мы показали, на что способны, показали, что можем реагировать. Но мы просто были недостаточно хорошими у ворот. В общем – мы не должны так быстро терять терпение", – сказал Киммих.

Добавим, что Германия начнет квалификацию к Чемпионату мира в сентябре выездным матчем против Словакии, после чего через три дня будет принимать Северную Ирландию.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Алексей Полищук
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