Главный тренер сборной Франции подвел итоги матчей Лиги Наций

Наставник сборной Франции Дидье Дешам пообщался с медиа после победы над Германией (2:0) в матче за третье место Лиги Наций.

"Когда я создаю команду, то делаю это для того, чтобы она была как можно более опасной для соперника. Если брать эти два матча, то да – мы имеем способность забивать голы, и если бы были более эффективными, могли бы забить больше.

Майк Меньян сегодня был фантастическим последним рубежом обороны и спас нас в начале матча. Я считаю, что счет в первом тайме против Испании был невероятно жестким, и я не буду врать и говорить, что сегодня против Германии мы заслужили вести в первом тайме, но это позволило нам стать лучшими во втором.

Несмотря на то, что мы продемонстрировали качество во время этой международной паузы, больше всего меня поразил отличный настрой в команде – особенно у тех, кто, возможно, сегодня не вышел на поле", – сказал Дешам.