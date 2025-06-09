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Главный тренер сборной Франции подвел итоги матчей Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Высказался после игры

Главный тренер сборной Франции подвел итоги матчей Лиги Наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник сборной Франции Дидье Дешам пообщался с медиа после победы над Германией (2:0) в матче за третье место Лиги Наций.

"Когда я создаю команду, то делаю это для того, чтобы она была как можно более опасной для соперника. Если брать эти два матча, то да – мы имеем способность забивать голы, и если бы были более эффективными, могли бы забить больше.

Майк Меньян сегодня был фантастическим последним рубежом обороны и спас нас в начале матча. Я считаю, что счет в первом тайме против Испании был невероятно жестким, и я не буду врать и говорить, что сегодня против Германии мы заслужили вести в первом тайме, но это позволило нам стать лучшими во втором.

Несмотря на то, что мы продемонстрировали качество во время этой международной паузы, больше всего меня поразил отличный настрой в команде – особенно у тех, кто, возможно, сегодня не вышел на поле", – сказал Дешам.

Добавим, что свой следующий матч сборная Франции проведет в сентябре против Украины в рамках квалификации к ЧМ-2026.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алексей Полищук
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