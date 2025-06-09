  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Главный тренер сборной Испании: Промах Мораты – это моя ответственность

В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер сборной Испании: Промах Мораты – это моя ответственность

Лига наций УЕФА

Следующая цель – Чемпионат мира

Главный тренер сборной Испании: Промах Мораты – это моя ответственность

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании, не скрывал своего разочарования после поражения в финале Лиги Наций против Португалии (2:2, пен. 3:5), но в то же время подчеркнул важность пройденного пути.

"Я горжусь тем, что возглавляю эту команду и работаю с этими игроками. Мы хотим и дальше двигаться вместе, как и до сих пор, а сейчас думаем о Чемпионате мира – это наша следующая цель.

Пенальти не забивают те, кто не решается бить. Промах Мораты – это моя ответственность, потому что я принял это решение. Мне особенно обидно, что именно он не забил.

Португалия – великая команда, и ее стоит поздравить. Это замечательная сборная, и матч был равным. Они нас били, и мы их. На самом высоком уровне именно детали определяют результат. Они сыграли очень хорошо и имеют игроков высочайшего класса. Я бы ничего не изменил. Если бы нам не забили второй гол, мы бы сейчас говорили о другом", – сказал Де ла Фуэнте.

Добавим, что свой следующий матч сборная Испании проведет в сентябре против Болгарии в рамках квалификации к ЧМ-2026.

Читайте такжеЛига Наций. Португалия – Испания 2:2 (пен. 5:3). Есть первый двукратный победитель турнира
По теме
yellow-arrow
Альваро Мората не исключает возможность завершения карьеры в сборной Испании
yellow-arrow
Главный тренер сборной Франции подвел итоги матчей Лиги Наций
yellow-arrow
Капитан сборной Германии высказался после поражения от Франции
Испания Португалия Лига Наций Луис де ла Фуэнте
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости