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Главный тренер сборной Испании: Промах Мораты – это моя ответственность
Следующая цель – Чемпионат мира
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Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании, не скрывал своего разочарования после поражения в финале Лиги Наций против Португалии (2:2, пен. 3:5), но в то же время подчеркнул важность пройденного пути.
"Я горжусь тем, что возглавляю эту команду и работаю с этими игроками. Мы хотим и дальше двигаться вместе, как и до сих пор, а сейчас думаем о Чемпионате мира – это наша следующая цель.
Пенальти не забивают те, кто не решается бить. Промах Мораты – это моя ответственность, потому что я принял это решение. Мне особенно обидно, что именно он не забил.
Португалия – великая команда, и ее стоит поздравить. Это замечательная сборная, и матч был равным. Они нас били, и мы их. На самом высоком уровне именно детали определяют результат. Они сыграли очень хорошо и имеют игроков высочайшего класса. Я бы ничего не изменил. Если бы нам не забили второй гол, мы бы сейчас говорили о другом", – сказал Де ла Фуэнте.
Добавим, что свой следующий матч сборная Испании проведет в сентябре против Болгарии в рамках квалификации к ЧМ-2026.
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