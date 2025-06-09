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Альваро Мората не исключает возможность завершения карьеры в сборной Испании

Лига наций УЕФА

Жалеет о незабитом пенальти

Альваро Мората не исключает возможность завершения карьеры в сборной Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Альваро Мората, капитан сборной Испании, сожалеет о незабитом пенальти, который лишил его команду титула в финале Лиги Наций против Португалии (2:2, пен. 3:5), и не уверен, что продолжит выступления в национальной команде.

"Ничего не гарантировано, все зависит от многих вещей. Сейчас я об этом не думаю – я думаю только о своих партнерах по команде и о том, что сегодня произошло. Завтра будет новый день, все надо обдумать спокойно. Конечно, есть вероятность, что я не вернусь в команду в сентябре.

Мы проделали большую работу, чтобы попытаться подарить Испании еще один титул. Мне жаль всех партнеров, потому что мы действительно тяжело работали, но это часть футбола и жизни. Я благодарен тренеру за доверие, как всегда. Конечно, я плохо исполнил пенальти – мог пробить лучше, но это уже не изменить. Как недавно мне выпала честь поднять над головой трофей Евро, так теперь приходится уходить с тяжелым сердцем", – сказал Мората.

Добавим, что Мората провел 86 матчей за сборную Испании, забив 37 голов и отдав 8 ассистов.

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Испания Португалия Альваро Мората Лига Наций
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Алексей Полищук
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