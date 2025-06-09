Закрыл Ямаля. Защитник сборной Португалии признан лучшим игроком финала Лиги наций

УЕФА выбрала лучшего игрока финального матча Лиги наций 2024/25 между Португалией и Испанией. Им стал левый защитник португальцев Нуну Мендеш.

Оборонец провел на поле 120 минут. Он забил первый гол своей команды на 26 минуте встречи с передачи Педру Нету, также реализовал послематчевой пенальти – бил четвертым по счету.

Кроме этого Мендеш оформил 89% точности передач (25 из 28), провел четыре из пяти удачных попыток дриблинга, выполнил три удачных подката, а на 100 минуте получил желтую карточку.

Напомним, что в полуфинале Лиги наций против Германии левый защитник провел на поле все 90 минут и оформил ассист.