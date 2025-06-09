  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Наставник сборной Португалии высказался после победы в финале Лиги Наций

В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник сборной Португалии высказался после победы в финале Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Изнурительная игра

Наставник сборной Португалии высказался после победы в финале Лиги Наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Роберто Мартинес, главный тренер сборной Португалии, пообщался с медиа после победы своей команды над Испанией (2:2, пен. 5:3) в финале Лиги Наций.

"Я очень горжусь. Финалы важно выигрывать, и для этого надо уметь терпеть. Мы верили в себя и проявили невероятный характер, когда Испания дважды выходила вперед. Мы смогли прибавить по ходу игры, и, по моему мнению, заслужили победу в Лиге Наций.

Это была физически изнурительная игра. Мы не могли просто пытаться отобрать мяч без плана, открывая пространство для Испании. Постепенно мы показали, что имеем четкое представление о том, как создавать опасность, и смогли забить дважды. Те, кто вышел на замену, помогли достичь финального результата.

Самое важное – это коллектив и то, насколько игроки преданы делу каждый день. Также очень важен капитан. Игрок с таким опытом является ключевым для наших ценностей и ментальности. Испания дважды выходила вперед, но у капитана есть опыт, мы использовали это и его силу, и доказали, что готовы побеждать", – сказал Мартинес.

Добавим, что свой следующий матч сборная Португалии проведет в сентябре против Армении в рамках квалификации на ЧМ-2026.

Читайте такжеЛига Наций. Португалия – Испания 2:2 (пен. 5:3). Есть первый двукратный победитель турнира
По теме
yellow-arrow
Роналду стал лучшим бомбардиром Лиги наций 2024/25
yellow-arrow
Ни один игрок за последний 21 год не забил больше голов Испании, чем Роналду
yellow-arrow
Криштиану Роналду: Если бы ради сборной пришлось сломать ногу, то я сделал бы это
Испания Португалия Роберто Мартинес Лига Наций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости