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Наставник сборной Португалии высказался после победы в финале Лиги Наций
Изнурительная игра
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Роберто Мартинес, главный тренер сборной Португалии, пообщался с медиа после победы своей команды над Испанией (2:2, пен. 5:3) в финале Лиги Наций.
"Я очень горжусь. Финалы важно выигрывать, и для этого надо уметь терпеть. Мы верили в себя и проявили невероятный характер, когда Испания дважды выходила вперед. Мы смогли прибавить по ходу игры, и, по моему мнению, заслужили победу в Лиге Наций.
Это была физически изнурительная игра. Мы не могли просто пытаться отобрать мяч без плана, открывая пространство для Испании. Постепенно мы показали, что имеем четкое представление о том, как создавать опасность, и смогли забить дважды. Те, кто вышел на замену, помогли достичь финального результата.
Самое важное – это коллектив и то, насколько игроки преданы делу каждый день. Также очень важен капитан. Игрок с таким опытом является ключевым для наших ценностей и ментальности. Испания дважды выходила вперед, но у капитана есть опыт, мы использовали это и его силу, и доказали, что готовы побеждать", – сказал Мартинес.
Добавим, что свой следующий матч сборная Португалии проведет в сентябре против Армении в рамках квалификации на ЧМ-2026.
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