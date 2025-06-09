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Криштиану Роналду: Если бы ради сборной пришлось сломать ногу, то я сделал бы это

Лига наций УЕФА

Играл в финале с травмой

Криштиану Роналду: Если бы ради сборной пришлось сломать ногу, то я сделал бы это

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Криштиану Роналду снова стал решающим фактором для победы Португалии в Лиге Наций. В полуфинале он забил победный мяч, а в финале – гол, который перевел игру в овертайм. Однако на 88-й минуте его заменили. После игры Роналду признался, что давно чувствовал дискомфорт.

"Я чувствовал это еще во время разминки, эти проблемы были уже давно. Но если бы ради сборной пришлось сломать ногу, то я сделал бы это. Это финал, надо было играть, и я отдал все, что мог. Забил гол, помог. Я очень счастлив.

Во-первых, это поколение заслуживало титул. Выигрывать с Португалией – это очень особенно. У меня много титулов, но нет ничего лучше, чем победа со сборной. Слезы и чувство выполненного долга... Это прекрасно. Это наша нация. Мы – небольшой народ, но с большой амбицией. Я жил во многих странах, играл во многих клубах, но когда речь заходит о Португалии – это особое ощущение.

Быть капитаном этого поколения – гордость. Победа в турнире – всегда вершина для национальной сборной. У меня была травма, и это было тяжело... Но я боролся, потому что за сборную надо бороться", – сказал Криштиану.

Добавим, что этот титул стал третьим (Евро и две Лиги Наций) в истории сборной Португалии – все три в эпоху Роналду.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Алексей Полищук
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