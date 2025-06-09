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Ни один игрок за последний 21 год не забил больше голов Испании, чем Роналду
Криштиану провел против "фурии рохи" 10 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем финале Лиги наций Португалия победила Испанию в серии пенальти. Второй гол подопечных Мартинеса забил Криштиану Роналду.
Для капитана португальцев это был четвертый точный удар в ворота “фурии рохи”. Как сообщает статистический портал Opta, ни один футболист не забивал больше Испании за последний 21 год.
Также четыре гола в матчах против испанцев имеет в своем активе чилийский нападающий Эдуардо Варгас.
4 - No player has scored more goals against Spain ???????? than Cristiano Ronaldo ???????? in all competitions since at least January 2004 (Eduardo Vargas ???????? also has four). Nightmare. pic.twitter.com/VsO7hf4JH1— OptaJose (@OptaJose) June 8, 2025
Это была 10-я встреча Криштиану Роналду с "фурией рохой". Также он отличился хет-триком в матче группового этапа Чемпионата мира 2018 (3:3).
КриРо в итоге стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона Лиги наций. На его счету восемь голов.
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