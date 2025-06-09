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Ни один игрок за последний 21 год не забил больше голов Испании, чем Роналду

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Криштиану провел против "фурии рохи" 10 матчей

Ни один игрок за последний 21 год не забил больше голов Испании, чем Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем финале Лиги наций Португалия победила Испанию в серии пенальти. Второй гол подопечных Мартинеса забил Криштиану Роналду.

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Для капитана португальцев это был четвертый точный удар в ворота “фурии рохи”. Как сообщает статистический портал Opta, ни один футболист не забивал больше Испании за последний 21 год.

Также четыре гола в матчах против испанцев имеет в своем активе чилийский нападающий Эдуардо Варгас.

Это была 10-я встреча Криштиану Роналду с "фурией рохой". Также он отличился хет-триком в матче группового этапа Чемпионата мира 2018 (3:3).

КриРо в итоге стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона Лиги наций. На его счету восемь голов.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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