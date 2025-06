Ни один игрок за последний 21 год не забил больше голов Испании, чем Роналду

Во вчерашнем финале Лиги наций Португалия победила Испанию в серии пенальти. Второй гол подопечных Мартинеса забил Криштиану Роналду.

Для капитана португальцев это был четвертый точный удар в ворота “фурии рохи”. Как сообщает статистический портал Opta, ни один футболист не забивал больше Испании за последний 21 год.

Также четыре гола в матчах против испанцев имеет в своем активе чилийский нападающий Эдуардо Варгас.

4 - No player has scored more goals against Spain ???????? than Cristiano Ronaldo ???????? in all competitions since at least January 2004 (Eduardo Vargas ???????? also has four). Nightmare. pic.twitter.com/VsO7hf4JH1