Роналду стал лучшим бомбардиром Лиги наций 2024/25

Вчера, 8 июня, состоялись заключительные матчи Лиги наций розыгрыша 2024/25 годов. В том числе определился и лучший бомбардир турнира.

Им стал португальский нападающий Криштиану Роналду. На его счету восемь голов в девяти матчах.

Он забил всем командам, против которых играл: три гола – в ворота Польши и по одному Хорватии, Шотландии, Дании, Германии и Испании. Три последних – в четвертьфинале, полуфинале и финале турнира.

Ближайшие преследователи имеют в активе четыре гола – таких четыре исполнителя: Флориан Вирц, Тим Кляйндинст (оба – Германия), Микель Оярсабаль (Испания), Рандаль Коло Муани (Франция).

В общей сложности в активе Роналду 138 голов на международном уровне за сборную Португалию. Он провел 219 матчей.