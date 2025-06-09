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Пенсионер ребенка не обидит. Акценты зрителя на финале Лиги наций

Лига наций УЕФА

Игра на понижение

Пенсионер ребенка не обидит. Акценты зрителя на финале Лиги наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Этот финал вызвал смешанные чувства. Сразу скажу: предпочтения болельщика здесь ни при чем - у нормальных людей с возрастом они не обостряются, а скорее даже притупляются. Когда ты получаешь большее удовольствие от игры, чем от победы твоей команды. Или это все-таки не норма, а отклонение от нее? Ну, вам виднее.

Моя жена, к примеру, добросовестно отсмотревшая Португалию с Испанией до финального свистка за полночь, ко сну отходила таки в раздраженном состоянии. Потому как болела лично против Роналду. Ну, считаю, женщине это простительно - у них свои критерии. Или это тоже сексизм? Как вам будет угодно.

Матч был достаточно зрелищным, если говорить об основном времени: насчитал в нем всего на один голевой момент меньше, чем в полуфинале Германия - Португалия. Но это была, так сказать, игра на понижение. На понижение той самой зрелищности.

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Первый тайм был однозначно хорош и даже непривычно богат на события, как для классического первого тайма. После перерыва количество реальных угроз воротам сократилось почти вдвое. А все, что заслуживало пристального внимания в экстра-таймах - промах Семеду на второй минуте. И когда уже их таки-отменят?

Психологическая лотерея - отдельный вид спорта. Но и она нередко бывает гораздо интереснее, чем вчера. Ведь, как ни парадоксально, самое волнующее в серии пенальти - сэйвы и промахи. И чем их больше, тем круче интрига. А когда борьба идет до первой ошибки, не кажется ли вам, что это несколько пресновато?

Словом, победитель и лидер Лиги наций за всю ее пока недлинную историю определен, но он торжествовал в игре, которую я начал смотреть во все глаза, а заканчивал - все чаще зевая. И не только потому, что хотелось спать.

Пенсионер ребенка не обидит. Акценты зрителя на финале Лиги наций - изображение 2

К вопросу о женском взгляде. Пенальти супруга все-таки поначалу демонстративно проигнорировала. Видимо, чтобы не перенервничать. Но вернулась аккурат к роковому удару Мораты, а после победного гола португальцев покинула комнату, умеренно и сдержанно матерясь.

Следует отдать должное: последний шанс выиграть в основное время тоже был у Португалии. Незадолго до окончания второго тайма Симон парировал штрафной удар Фернандеша. Про момент Семеду уже было сказано выше. Вообще, сложилось впечатление, что, начав за здравие, Испания как-то постепенно “сдувалась”.

Так что определенная логика здесь присутствовала. Но это была логика сценария поединка. Если же говорить о логике моментов, то до перерыва испанцы явно “наиграли” на свой гол преимущества, а дальше вплоть до “лотереи” шансы были примерно равными.

Пенсионер ребенка не обидит. Акценты зрителя на финале Лиги наций - изображение 3

Португалия лучше распорядилась своими, а к началу перестрелки с “точки” психология уже играла на ее стороне.

Не могу не согласиться с тем, что ярчайшей личностью финала стал Мендеш. Это было очевидно как никогда. И это, между прочим, редчайший случай, когда больше всех запомнился именно защитник. И я его выделяю отнюдь не за то, что он не дал разгуляться Ямалю.

Вот “стенограмма” его участий в важнейших эпизодах матча: 26-я минута - сравнял счет после сольного прохода, 61-я - фактически ассистировал Роналду, 63-я - в последний момент заблокировал удар Педри с близкого расстояния, 92-я - вывел на потенциально решающий удар все того же Семеду. Плюс реализовал свой пенальти.

Кроме него заслуживает упоминания поотставшая тройка испанцев. Педри с тремя участиями, включая голевой ассист. Настолько же заметный, но лишь в первом тайме, Уильямс. И столь же эффективный, как и в полуфинале с Францией, Оярсабаль - он принял участие в обеих голевых атаках Испании.

Пенсионер ребенка не обидит. Акценты зрителя на финале Лиги наций - изображение 4

Ямаль также “засветился” дважды, в том числе был причастен ко второму забитому мячу. Роналду вышел на авансцену по-настоящему лишь однажды, но это был тот самый последний гол, вселивший уверенность в португальцев, после чего лично мне уже не верилось в победу испанцев. Как говорят игроки в конторах, она не смотрелась.

Вот так и вышло в итоге, что пенсионер обошел школьника, вопреки радужным ожиданиям фанатов Испании и “Барселоны”. Как известно, в категорию ветеранов официально переходят еще в 35 лет. Ну а в 17 - не знаю, как там нынче у “академиков”, а раньше выпускались из ДЮСШ.

Да уж, этот старый конь не только борозды не портит, но и пашет - будь здоров. Хотя лично меня больше впечатлило взаимоуважение двух выдающихся футболистов, один из которых совершенно точно годится другому в сыновья. Во всяком случае, между мной и моим сыном именно такая разница в возрасте.

Пользуясь случаем, предыдущее предложение посвящаю читателю, возмущавшемуся тем, что автор “использует служебное положение в личных целях”. Нужно будет подумать, кого еще из родственников и под каким соусом здесь упомянуть…

А если серьезно, то да, самым ярким моментом игры для меня стал тот, когда Ямаль остановился с мячом, пока не убедился, что Роналду в состоянии продолжить игру после падения. А после игры самыми важными стали слова Криштиану в защиту Ламина. Даже если это и было показное великодушие победителя к побежденному.

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Пенсионер ребенка не обидит. Как-то так.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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