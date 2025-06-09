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Защитник сборной Испании: У нас были все шансы победить Португалию и не доводить дело до серии пенальти

Лига наций УЕФА

Кукурелья прокомментировал поражение своей команды

Защитник сборной Испании: У нас были все шансы победить Португалию и не доводить дело до серии пенальти

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник сборной Испании Марк Кукурелья высказался о поражении своей команды от Португалии в финале Лиги наций 2024/25 (2:2 (пен. 5:3)).

"Конечно, у нас были все шансы победить и не доводить дело до серии пенальти. Возможно, мы заслуживали большего. Но иногда футбол такой. Нужно поздравить Португалию. Мы должны гордиться проделанной работой, которая вывела нас в очередной финал. Мы проиграли свою лотерею в серии пенальти.

Но мы должны гордиться тем, что показали. В нашей команде много молодых талантов, а это значит, что впереди светлое будущее. У Португалии отличная команда и они заслуживали место в финале", – сказал Кукурелья.

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Испания Португалия Марк Кукурелья
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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