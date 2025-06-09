От эйфории к отчаянию. Почему Лига наций стала холодным душем для Германии

Юлиан Нагельсман сам объявил Лигу наций "генеральной репетицией" ЧМ-2026. Никто его за язык не тянул. Конечно, он сознательно завысил статус турнира, чтобы доказать, что немцы способны играть против лучших.

Однако оказалось, что на "генеральной репетиции" все актеры забыли слова.

В финальном мини-турнире Бундестим стала худшей командой – и это вполне справедливо. Остальные участники выглядели значительно, значительно лучше, особенно что касается эффективности в атаке.

А еще во вторник вечером Нагельсман выходил на пресс-конференцию и рассказывал о планах на финал...

Вообще, Нагельсман, кроме того, что сам вырыл себе яму словами о репетиции, еще и предал собственные принципы. Частично из-за травм, но не только. Когда-то он говорил о "моментуме" - что будет вызывать игроков по форме, а не по именам (так в прошлом году в сборную принесло целый ряд игроков "Штутгарта").

Сказал – и сделал точно наоборот.

Серж Гнабри получил вызов, несмотря на сезон, который можно описать как "ну... был". Роберт Андрих играет в основе сборной, хотя в "Байере" его чаще можно увидеть на скамейке запасных, чем на поле. Александр Павлович сейчас находится в такой же стабильной форме, что и геополитическая обстановка.

С одной стороны, Нагельсман стоит перед задачей сформировать новое ядро, ведь предыдущее, которое сияло на чемпионате Европы, ушло в историю вместе с Тони Кроосом. Но с другой – о каком ядре можно говорить, когда ты отказываешься признать реальность?

Очевидно, что Юлиан Нагельсман до сих пор находится в поисках и постепенно превращается в Йоахима Лева и Ханси Флика – с той же любовью к старым знакомым и нежеланием смотреть вверх. Это, случайно, не отчаяние?

Низкое качество личного состава немецкая пресса подсветила после матча с португальцами. В игре против Франции проблема проявилась еще более четко. Дидье Дешам выпускает на замену звезду "Баварии" Майкла Олизе, победителя Лиги чемпионов Дезире Дуэ - а Нагельсман оглядывается на скамейку запасных, и видит там Тило Керера и Сержа Гнабри...

У сборной Германии на этом мини-турнире была основа, еще два-три игрока, способных усилить команду с замены – и на этом все. Хаверц, Рюдигер, Мусиала, Кляйндинст, Стиллер – таких потерь не компенсировать. Никто из претендентов – ни Гнабри, ни Керер, ни Адейеми, ни Госэнс – не играли на уровне турнира.

Случилось именно то, чего Нагельсман так пытался избежать: настроения резко упали. Вместо эйфории пришло разочарование. Немцы в общем-то склонны чрезмерно драматизировать спортивные неудачи. После домашнего Евро и последующих побед сборную Германии уже готовы были объявить суперкомандой - а тут такое...

Впрочем, есть и хорошее.

Марк-Андре тер Штеген – это как хорошая погода в понедельник. Если накануне и были сомнения, готов ли он к серьезным испытаниям после длительной травмы, то теперь вполне понятно: да, готов. Возможно, "Барселоне" следовало бы пересмотреть свои планы найти ему замену.

Можно ли сказать, что под руководством Нагельсмана сборная Германии прогрессировала? Безусловно, да. Но это скорее относилось к внешнему восприятию. Похоже, в определенный момент немцы и сами стали считать себя сильнее, чем на самом деле.

Поэтому два поражения во второстепенном турнире даже могут пойти на пользу. Ожидания упали, а это всегда хорошо – теперь можно работать без лишнего давления.

Пусть сборная Германии пока не вернулась в элиту, это не значит, что на Чемпионате мира ее ожидает провал. Учитывая реальность, может стоит ориентироваться на прецедент хорватов? Они доказали, что в число самых лучших можно попасть и без чрезвычайного качества в каждой линии.

Или все же слишком больно признать, что Испания и Франция – это пока более высокая лига?

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