Роналду - о Ямале после финала Лиги наций: Пожалуйста, оставьте его в покое

После победы Португалии над Испанией в финале Лиги наций 2024/25 (2:2, пен. 5:3) Криштиану Роналду высказался об испанском таланте Ламине Ямале.

"Ламин выигрывает много коллективных и индивидуальных титулов. Он феноменален. У него будет долгая карьера, и он выиграет много Лиг наций.

Ему 17... Пожалуйста, оставьте его в покое. Я прошу вас, дайте ему покой. Ему нужно быть спокойным", - сказал Роналду.