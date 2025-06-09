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Роналду - о Ямале после финала Лиги наций: Пожалуйста, оставьте его в покое

Лига наций УЕФА

Криштиану высоко оценил потенциал 17-летнего игрока

Роналду - о Ямале после финала Лиги наций: Пожалуйста, оставьте его в покое

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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После победы Португалии над Испанией в финале Лиги наций 2024/25 (2:2, пен. 5:3) Криштиану Роналду высказался об испанском таланте Ламине Ямале.

"Ламин выигрывает много коллективных и индивидуальных титулов. Он феноменален. У него будет долгая карьера, и он выиграет много Лиг наций.

Ему 17... Пожалуйста, оставьте его в покое. Я прошу вас, дайте ему покой. Ему нужно быть спокойным", - сказал Роналду.

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Испания Криштиану Роналду Португалия Ламин Ямаль
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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