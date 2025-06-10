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Тренер Уэльса об матче против Бельгии: Я не могу быть недовольным
Команда показала характер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер Уэльса прокомментировал матч против сборной Бельгии.
По словам Крейга Беллами, сборная стала показывать лучшую игру и поражения ощущаются по-другому.
"Мы не среагировали после того, как они получили пенальти. Они создали напряжение. Затем мы получили пенальти, они, в свою очередь, не среагировали, и это позволило нам создать напряжение.
Результат в итоге разочаровывает, но в этой группе много интриги. Раньше, когда мы играли здесь, это был другой Уэльс; теперь мы играем вдумчиво. Теперь, когда мы проигрываем — это ощущается по-другому. Я сказал футболистам, что мы можем выйти на поле и по-настоящему играть, а не просто защищаться, и мы так и сделали.
Я не хочу жить надеждой. Именно надежда нас убивает. Мне нужна вера. Это то, что у нас есть сейчас. Мы проигрывали со счётом 3:0, но у нас всё ещё была вера в то, что мы можем что-то сделать, и это помогло нам сделать счёт 4:3. В конце концов, мы проиграли, но если всё так, то я не могу быть недовольным", - сказал Беллами.
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К слову, Уэльс сейчас занимает второе место в группе J, набрав 7 баллов.
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