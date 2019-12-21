У Блинда выявили проблемы с сердцем

Центральный защитник "Аякса" Дэйли Блинд испытывает проблемы с сердцем. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов против "Валенсии" (0:1) у 29-летнего оборонца закружилась голова, после чего было проведено обследование.

Тщательное обследование выявило у Дэйли воспаление сердечной мышцы. Из-за этого игрок пропустит тренировочный сбор амстердамцев в январе, восстанавливаясь по индивидуальной программе.

Точные сроки восстановления Блинда не уточняются.