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У Блинда выявили проблемы с сердцем

Нидерланды
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Центрбек выбыл на неопределенный срок

У Блинда выявили проблемы с сердцем
Новина українською

Центральный защитник "Аякса" Дэйли Блинд испытывает проблемы с сердцем. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов против "Валенсии" (0:1) у 29-летнего оборонца закружилась голова, после чего было проведено обследование.

Тщательное обследование выявило у Дэйли воспаление сердечной мышцы. Из-за этого игрок пропустит тренировочный сбор амстердамцев в январе, восстанавливаясь по индивидуальной программе.

Точные сроки восстановления Блинда не уточняются.

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В статье: Аякс (Амстердам) Дэйли Блинд
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