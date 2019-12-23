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Аякс установил национальный рекорд
Отличный коллектив сколотил Тен Хаг
В 2019 году амстердамский "Аякс" выиграл чемпионат Нидерландов и дошел до полуфинала Лиги чемпионов в прошлом сезоне. В рамках последнего тура первенства, столичная команда разгромила "Ден Хааг" (6:1).
Таким образом, за календарный год "Аяксом" было забито 163 гола. Данный показатель, как сообщает журналист Voetbal International, является рекордным для нидерландского футбола.
Ajax in 2019:— Michel Abbink (@sportzeloot) December 22, 2019
Landskampioen ????
Bekerwinnaar ????
Winnaar Johan Cruijff Schaal ????
Halve finale CL
163 goals (record) ⚽️
Miljoenen verdiend aan transfers ????
Winterkampioen
Напомним, у защитника команды Тен Хага нашли проблемы с сердцем.