  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Аякс установил национальный рекорд
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аякс установил национальный рекорд

Нидерланды
(2 голосов)

Отличный коллектив сколотил Тен Хаг

Аякс установил национальный рекорд
Новина українською

В 2019 году амстердамский "Аякс" выиграл чемпионат Нидерландов и дошел до полуфинала Лиги чемпионов в прошлом сезоне. В рамках последнего тура первенства, столичная команда разгромила "Ден Хааг" (6:1).

Таким образом, за календарный год "Аяксом" было забито 163 гола. Данный показатель, как сообщает журналист Voetbal International, является рекордным для нидерландского футбола.

Напомним, у защитника команды Тен Хага нашли проблемы с сердцем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...