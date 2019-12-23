Аякс установил национальный рекорд

В 2019 году амстердамский "Аякс" выиграл чемпионат Нидерландов и дошел до полуфинала Лиги чемпионов в прошлом сезоне. В рамках последнего тура первенства, столичная команда разгромила "Ден Хааг" (6:1).

Таким образом, за календарный год "Аяксом" было забито 163 гола. Данный показатель, как сообщает журналист Voetbal International, является рекордным для нидерландского футбола.

Ajax in 2019:



Landskampioen ????

Bekerwinnaar ????

Winnaar Johan Cruijff Schaal ????

Halve finale CL

163 goals (record) ⚽️

Miljoenen verdiend aan transfers ????

Winterkampioen — Michel Abbink (@sportzeloot) December 22, 2019

Напомним, у защитника команды Тен Хага нашли проблемы с сердцем.