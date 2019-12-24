Официально: Алан Пардью возглавил Ден Хааг

У руля футбольного клуба из города Гаага теперь будет находиться 58-летний специалист Алан Пардью. Помогать опытному наставнику будет Крис Пауэлл.

Пресс-служба "Ден Хаага" отмечает, что у Пардью есть опыт решения трудных задач – команда сейчас находится на 17 месте в чемпионате Нидерландов. Гендиректор Мохаммед Хамди отметил, что энтузиазм Алана должен помочь команде преодолеть трудности.

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Англичанин известен по работе в "Ньюкасле" (2010-2015). В апреле 2018 года он был уволен из "Вест Бромвича". Также Пардью работал в "Рэдинге", "Чарльтоне", "Вест Хэме" и "Кристал Пэлас". Вместе с "молотобойцами" и "орлами" Алан выходил в финал Кубка Англии.