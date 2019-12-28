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Овермарс: Тен Хаг будет работать в Аяксе и в этом, и в следующем сезоне
Амстердамцы не намерены расставаться с наставником
Технический директор "Аякса" Марк Овермарс прокомментировал будущее главного тренера команды Эрика тен Хага.
“Несмотря на интерес к тен Хагу ведущих европейских клубов, вопрос его ухода мной даже не рассматривается. Эрик не только доработает до конца этот сезон, но и останется в следующем. Эта дверь пока закрыта", – цитирует Овермарса De Telegraaf.
Тен Хаг связан контрактом с "Аяксом" до 2022 года. Ранее его услугами интересовалась "Бавария".
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