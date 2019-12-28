Овермарс: Тен Хаг будет работать в Аяксе и в этом, и в следующем сезоне

Технический директор "Аякса" Марк Овермарс прокомментировал будущее главного тренера команды Эрика тен Хага.

“Несмотря на интерес к тен Хагу ведущих европейских клубов, вопрос его ухода мной даже не рассматривается. Эрик не только доработает до конца этот сезон, но и останется в следующем. Эта дверь пока закрыта", – цитирует Овермарса De Telegraaf.