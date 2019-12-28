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Спортивный директор Аякса: Мы не хотим отпускать тен Хага, хотя есть интерес от других клубов

Нидерланды
(1 голосов)

Марк Овермарс рассказал, что тен Хаг может остаться ещё на год в "Аяксе"

Спортивный директор Аякса: Мы не хотим отпускать тен Хага, хотя есть интерес от других клубов
Новина українською

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс высказался насчет положения дел в команде главного тренера Эрик тен Хага.

"Я легко могу представить, что тен Хаг останется еще на сезон.

Я пока не хочу его отпускать, хотя знаю, что ведущие европейские клубы заинтересованы в нем.

Пока эта дверь останется закрытой", – сообщил Овермарс для De Telegraaf.

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В статье: Аякс (Амстердам) Марк Овермарс Эрик тен Хаг
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Источник:
Bulinews
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Комментарии (1)
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bonjovi (Одесса )
28.12.2019 в 19:20
Ну не хоЧем так не хоЧем..
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