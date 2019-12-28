Нидерланды
Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортивный директор Аякса: Мы не хотим отпускать тен Хага, хотя есть интерес от других клубов
Марк Овермарс рассказал, что тен Хаг может остаться ещё на год в "Аяксе"
Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс высказался насчет положения дел в команде главного тренера Эрик тен Хага.
"Я легко могу представить, что тен Хаг останется еще на сезон.
Я пока не хочу его отпускать, хотя знаю, что ведущие европейские клубы заинтересованы в нем.
Пока эта дверь останется закрытой", – сообщил Овермарс для De Telegraaf.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Bulinews
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
bonjovi (Одесса )
28.12.2019 в 19:20
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...