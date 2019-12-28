Спортивный директор Аякса: Мы не хотим отпускать тен Хага, хотя есть интерес от других клубов

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс высказался насчет положения дел в команде главного тренера Эрик тен Хага.

"Я легко могу представить, что тен Хаг останется еще на сезон.

Я пока не хочу его отпускать, хотя знаю, что ведущие европейские клубы заинтересованы в нем.

Пока эта дверь останется закрытой", – сообщил Овермарс для De Telegraaf.