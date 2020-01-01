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Трансфер Андре Онана провалился из-за его цвета кожи

Нидерланды
(2 голосов)

Сталкивается почти в каждом выездном матче

Трансфер Андре Онана провалился из-за его цвета кожи
Новина українською

Вратарь "Аякса" Андре Онана заявил, что цвет его кожи помешал переходу в другой клуб в 2017 году.

"В мой первый год в "Аяксе" мы дошли до финала Лиги Европы. После этого мой агент разговаривал с заинтересованным клубом, но тот клуб решил не оформлять трансфер, поскольку у темнокожего голкипера возникли бы трудности с болельщиками.

В общем дело было не в том, что они считали меня недостаточно хорошим вратарем. И я принимаю это, как комплимент", - сказал футболист.

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Онана также заявил, что регулярно встречается с расизмом в голландской лиге.

"Расизм есть. Мне приходится иметь дело с ним почти в каждом выездном матче. Но я об этом не говорю.

Если считаете меня обезьяной - пусть так. Я не вижу разницы между белым и черным. Если вы так делаете - это ваша проблема", - сказал камерунец.

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В статье: Камерун расизм Аякс (Амстердам) Чемпионат Нидерландов Андре Онана
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Комментарии (2)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.01.2020 в 10:47
Вірно сказав. Немає чого на дурнів звертати увагу , а тим більше плакати, показувати фак і фуячити м'ячем. Всіх з Новим Роком!
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Algrab (Костопiль)
01.01.2020 в 12:00
Так,це вам не плакса,а адекватний чоловік.
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