Трансфер Андре Онана провалился из-за его цвета кожи

Вратарь "Аякса" Андре Онана заявил, что цвет его кожи помешал переходу в другой клуб в 2017 году.

"В мой первый год в "Аяксе" мы дошли до финала Лиги Европы. После этого мой агент разговаривал с заинтересованным клубом, но тот клуб решил не оформлять трансфер, поскольку у темнокожего голкипера возникли бы трудности с болельщиками.

В общем дело было не в том, что они считали меня недостаточно хорошим вратарем. И я принимаю это, как комплимент", - сказал футболист.

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Онана также заявил, что регулярно встречается с расизмом в голландской лиге.

"Расизм есть. Мне приходится иметь дело с ним почти в каждом выездном матче. Но я об этом не говорю.

Если считаете меня обезьяной - пусть так. Я не вижу разницы между белым и черным. Если вы так делаете - это ваша проблема", - сказал камерунец.