СМИ: Аякс хочет арендовать де Лигта на полгода

Этим летом "Аякс" продал Матейса де Лигта в "Ювентус" за 75 миллионов. Однако уже зимой он может вернуться обратно.

По данным Mundo Deportivo, которые в свою очередь ссылаются на A Bola, голландцы хотят воспользоваться нестабильностью футболиста. Де Лигт некоторое время пропустил из-за травмы и его место занял Демираль. Он показал себя с хорошей стороны и в последних играх стал игроком старта.

Летом состоится Евро-2020, а в "Аяксе" де Лигт будет получать игровое время. Они хотят оформить аренду на полгода без права выкупа.

В текущем сезоне Матейс провел 17 матчей и забил 1 гол.