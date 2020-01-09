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СМИ: Аякс хочет арендовать де Лигта на полгода
Вот только сделать это будет непросто
Этим летом "Аякс" продал Матейса де Лигта в "Ювентус" за 75 миллионов. Однако уже зимой он может вернуться обратно.
По данным Mundo Deportivo, которые в свою очередь ссылаются на A Bola, голландцы хотят воспользоваться нестабильностью футболиста. Де Лигт некоторое время пропустил из-за травмы и его место занял Демираль. Он показал себя с хорошей стороны и в последних играх стал игроком старта.
Летом состоится Евро-2020, а в "Аяксе" де Лигт будет получать игровое время. Они хотят оформить аренду на полгода без права выкупа.
В текущем сезоне Матейс провел 17 матчей и забил 1 гол.