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СМИ: Аякс хочет арендовать де Лигта на полгода

Нидерланды
(1 голосов)

Вот только сделать это будет непросто

СМИ: Аякс хочет арендовать де Лигта на полгода
UA-Футбол
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Этим летом "Аякс" продал Матейса де Лигта в "Ювентус" за 75 миллионов. Однако уже зимой он может вернуться обратно.

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По данным Mundo Deportivo, которые в свою очередь ссылаются на A Bola, голландцы хотят воспользоваться нестабильностью футболиста. Де Лигт некоторое время пропустил из-за травмы и его место занял Демираль. Он показал себя с хорошей стороны и в последних играх стал игроком старта.

Летом состоится Евро-2020, а в "Аяксе" де Лигт будет получать игровое время. Они хотят оформить аренду на полгода без права выкупа.

В текущем сезоне Матейс провел 17 матчей и забил 1 гол.

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В статье: Ювентус (Турин) Аякс (Амстердам) Матейс де Лигт
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (1)
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Djibouti (Djibouti)
09.01.2020 в 22:49
да изначально, это была ошибка, ничего такого сверхэственого в Де Лихте нет.
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