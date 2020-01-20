Ван де Бек: Реал или Манчестер Юнайтед? Я не хочу выбирать

Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек прокомментировал информацию в СМИ, согласно которой мадридский "Реал" согласовал с его клубом переход по окончании нынешнего сезона.

"Пока ничего не официально. Я не подписывал никаких контрактов, такова ситуация сейчас. В течение сезона в этом вопросе ничего не поменялось.

"Реал" или "Манчестер Юнайтед"? Я не хочу выбирать. Оба клуба – великие. Как я уже говорил, к "Аяксу" это тоже относится. Следовательно, никакого выбора нет. Все варианты хороши", — приводит слова ван де Бека Mundo Deportivo.

Ван де Бек является воспитанником "Аякса". В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 17 матчах чемпионата Нидерландов, записал на свой счёт 6 голов и получил 2 жёлтые карточки.