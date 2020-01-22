Зиеш пропустит ближайшие матчи

Полузащитник амстердамского клуба Хаким Зиеш выбыл из строя из-за травмы.

По информации пресс-службы "Аякса", у 26-летнего игрока диагностировано повреждение мышцы голени. Повреждение от получил в домашнем матче против "Спарты" в минувший уик-энд.

Теперь Зиеш пропустит несколько недель. Точные сроки его восстановления не сообщаются.

Зиеш в нынешнем сезоне провел за "Аякс" 29 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 21 ассист.