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Зиеш пропустит ближайшие матчи

Нидерланды
(2 голосов)

У игрока травма

Зиеш пропустит ближайшие матчи
Новина українською

Полузащитник амстердамского клуба Хаким Зиеш выбыл из строя из-за травмы.

По информации пресс-службы "Аякса", у 26-летнего игрока диагностировано повреждение мышцы голени. Повреждение от получил в домашнем матче против "Спарты" в минувший уик-энд.

Теперь Зиеш пропустит несколько недель. Точные сроки его восстановления не сообщаются.

Зиеш в нынешнем сезоне провел за "Аякс" 29 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 21 ассист.

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В статье: Аякс (Амстердам) Хаким Зиеш
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
22.01.2020 в 17:16
В который раз обращаю внимание администрации сайта - зачем давать такие новости? ну зачем давать то, что нам по сути не надо. Нет новостей - значит тишина
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