Нидерланды
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Зиеш пропустит ближайшие матчи
У игрока травма
Полузащитник амстердамского клуба Хаким Зиеш выбыл из строя из-за травмы.
По информации пресс-службы "Аякса", у 26-летнего игрока диагностировано повреждение мышцы голени. Повреждение от получил в домашнем матче против "Спарты" в минувший уик-энд.
Теперь Зиеш пропустит несколько недель. Точные сроки его восстановления не сообщаются.
Зиеш в нынешнем сезоне провел за "Аякс" 29 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 21 ассист.
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Инспектор ( )
22.01.2020 в 17:16
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