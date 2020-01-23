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Родился в 2003 году. 16-летний игрок стал самым молодым автором гола среди дебютантов Аякса

Нидерланды
(2 голосов)

Голландский гранд не заметил соперника в Кубке страны

Родился в 2003 году. 16-летний игрок стал самым молодым автором гола среди дебютантов Аякса
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Амстердамский "Аякс" обыграл "Спакенбург" со счетом 7:0 в поединке 1/8 финала Кубка Нидерландов.

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Шестнадцатилетний воспитанник (16 полных лет и 223 дня, он родился 13 июня 2003 года) Наджи Унювар впервые вышел в составе главной команды. Он третий в списке юных дебютантов, сразу после Кларенса Зеедорфа. На 85-й минуте матча Унювар заработал пенальти после финта в штрафной площадке, а затем сам реализовал приговор, став самым молодым автором гола среди дебютантов "Аякса".

В мае 2019 года в составе сборной Нидерландов до 17 лет парень выиграл чемпионат Европы, забив на турнире 2 мяча, включая гол в финале против сборной Италии. Он стал первым 15-летним игроком, забившим в финале этого турнира, Наджи уже пророчат огромное будущее.

Вашему вниманию – обзор всего поединка:

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В статье: Аякс (Амстердам) Наджи Унювар
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