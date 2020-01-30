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Рикардо Родригес перешел в ПСВ - две недели назад он согласовал контракт с Фенербахче

Нидерланды
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"Милан" согласился отпустить швейцарца

Рикардо Родригес перешел в ПСВ - две недели назад он согласовал контракт с Фенербахче
UA-Футбол
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Левый защитник Рикардо Родригес подписал контракт с "ПСВ". Информацию об этом подтвердила пресс-служба голландской команды.

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Футболист был арендован до конца текущего сезона. Официально о сумме выкупа ничего не сказано. Швейцарец в текущем сезоне проиграл конкуренцию Тео Эрнандесу, а потому принял решение сменить команду. Его цель - сыграть на Евро-2020.

Что интересно, в начале этого месяце сообщалось, что Родригес перейдет в "Фенербахче". Однако из-за правил финансового "фейр-плэй", турки отказались от этого трансфера.

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В статье: Рикардо Родригес ПСВ (Эйндховен) Милан
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