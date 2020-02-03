Курьезный мяч дарит Тен Хагу победу в голландском Класико. Аякс – ПСВ 1:0. Обзор и видео гола

"Аякс" в матче 21-го тура чемпионата Голландии играл против "ПСВ". В принципиальном противостоянии амстердамцы набрали 3 очка благодаря голу Квинси Промеса в первом тайме. Несмотря на огромное количество созданных моментов, забавный забитый мяч остался единственным в рамках встречи: после длинного соло Ван Де Бека от центра поля в штрафную площадку "ПСВ", Донни остановили с помощью подката, но снаряд удачно лег на ногу Промесу. Игрок "Аякса" хлестко пробил в дальний угол ворот гостей. Подопечные Тен Хага вернули себе единоличное лидерство в чемпионате Нидерландов – отрыв от "АЗ" составляет 3 пункта.

Смотрите видеообзор матча перенесенного 21-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" – "ПСВ".

Амстердам. "Амстердам-Арена".

"Аякс" – "ПСВ" 1:0

Гол: Промес (35)